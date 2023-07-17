Cartoonがパーソナリティを務めるinterfmで放送中のラジオ番組「sensor」（毎週金曜19:00-22:00放送）。番組コーナー「NY Future Lab」では、これからの時代の主役となる「Z世代」と「ミレニアル世代」にフォーカス。アメリカの若者たちが普段何を考え、何に影響を受け、どのような性質や特徴があるのかなどについて、Z世代・ミレニアル世代評論家のシェリーめぐみが座談会形式で彼ら、彼女らの本音を引き出していきます。7月7日（
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