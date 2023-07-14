元キャバクラ嬢で実業家の愛沢えみり氏（34）が13日放送のテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（木曜前0・00）に出演。豪邸を公開した。愛沢は、大理石が敷き詰められた床に、200万円の絵画や1000万円のソファー、300万円のテーブルなど、華やかに飾られた自宅を紹介。高級なインテリアの数々に、家を訪れた「ネプチューン」名倉潤、「次長課長」河本準一、熊切あさ美らがあっけにとられる場面もあ