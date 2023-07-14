お笑いコンビ「FUJIWARA」の藤本敏史（52）が、13日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・25）に出演。オファーが来ても断る“NG仕事”について語った。番組で“NG仕事”が話題となり、MCの千原ジュニアから「あんの？」と尋ねられた藤本は「あるよ。大喜利」と即答。「はっきり言っておかなオファー来んのよ。格好悪いけど、はっきり言ってる」と大喜利は出演オファーが来ても出ないと語った。藤本は