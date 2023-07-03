7年ぶりの英愛ダービー制覇欧州競馬のG1アイリッシュダービー（愛ダービー、芝2400メートル、9頭立て）が現地2日、アイルランドのカラ競馬場で行われ、ディープインパクト産駒のオーギュストロダン（牡3、A・オブライエン）が直線で抜け出して快勝。6月の英ダービーに続く2か国ダービー制覇の偉業を成し遂げた。勝ちタイムは2分33秒24。日本競馬の結晶の産駒による偉業達成に沸く中、日本でもお馴染みの名手は「ベストを引き出し