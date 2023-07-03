巨人・石川慎吾外野手（30）とロッテ・小沼健太投手（25）の交換トレードが3日、成立し、両球団から発表された。石川は球団を通じ「ジャイアンツの7年間は本当に濃い時間でした。ファンのみなさんはいつも温かい声援を送ってくださり、感謝の気持ちでいっぱいです。千葉ロッテマリーンズの期待に応えられるように精一杯頑張ります」とコメント。球団の公式ツイッターでは石川からのメッセージ動画が公開。スーツ姿で登場した