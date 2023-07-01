小説『望まぬ不死の冒険者』が2024年にTVアニメ化されることが決定した。あわせてティザービジュアル、PV、スタッフ、キャスト情報が公開された。【動画】すげぇ…迫力！公開された『望まぬ不死の冒険者』アニメ映像■レント・ファイナ:鈴木崚汰コメントレント・ファイナの声を担当します、鈴木崚汰です！ 決して天才ではなく、「望まぬ不死」を経験してもなお夢の為に己を磨き続けるレントの姿に背中を押されながらアフレコに臨