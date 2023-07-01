大分発祥のシンフロ、世界水泳の開催地・福岡を舞台に開演!!14日に開幕する世界水泳福岡大会（テレビ朝日系で中継）に向け、かつて話題を呼んだ「シンフロ」が6年ぶりに復活した。「シンクロ（現アーティスティックスイミング）」と「風呂」がコラボした斬新なPR動画。22年ぶりに福岡で開催される大会をより一層盛り上げていく。大会を中継するテレビ朝日が6月30日に発表した。大会開幕まで2週間。選手たちやファンの気持ちも