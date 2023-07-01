あの中島みゆきが、なんとアニメ主題歌をーー。【写真】「なんか違う」波紋が広がった中島みゆきの新アーティスト写真彼女の新曲『心音（しんおん）』が自身初となるアニメ作品の主題歌に決まったことが6月29日、発表された。数々のヒット作品を手掛けるアニメスタジオMAPPA初となるオリジナル劇場作品『アリスとテレスのまぼろし工場』（9月15日公開）の主題歌で、岡田麿里監督の熱烈オファーに応えたのだという。中島は