チャンネル登録者数262万人の人気ユーチューバーグループ「チャンネルがーどまん」が、1日までにYouTubeチャンネルを更新。所属していたマネジメント事務所「CarryOn」から脱退したこと、その背景にある税金納付を巡るトラブルを涙ながらに語った。事務所社長とは、以前所属していた事務所からの付き合いだそうで、社長の独立にともない、がーどまんらも社長に付いていく形で新しく設立された事務所に移籍。そして、新しい