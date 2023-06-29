PDFファイルから特定のページだけ抜き出して、別のPDFファイルにしたいことがある。その場合、PDF関連のフリーソフトなどの専用ツールが必要となる。ところが、Google ChromeまたはMicrosoft Edgeだけでできるのだ。今回は、その便利な方法を紹介しよう。●Google Chrome/Microsoft EdgeでPDFファイルを分割するビジネスからプライベートまで、PDFファイルで文書や資料をやりとりすることが多い。中には、PDFファイルの特定のペー