6月1日から日本調剤の11店舗と日本調剤オンラインストアで、吉野家の介護食に適した「吉野家のやさしいごはん」のうち、レトルトの介護食商品2種「きざみ牛丼の具」と「やわらか牛丼の具」の販売を開始しました。 高齢者向け牛丼を…6月1日から日本調剤の11店舗と日本調剤オンラインストアで、吉野家の介護食に適した「吉野家のやさしいごはん」のうち、レトルトの介護食商品2種「きざみ牛丼の具」と「やわらか牛丼の具」の販売を