◇テニス全仏オープン第12日（2023年6月8日 パリ・ローランギャロス）混合ダブルス決勝で加藤未唯（28＝ザイマックス）ティム・プッツ（35＝ドイツ）組が4−6、6−4、10−6（10ポイントマッチタイブレーク）でM・ヴィーナス、B・アンドリースクを下し自身初の4大大会制覇を果たした。全仏での日本勢の混合ダブルス制覇97年の平木理化、22年の柴原瑛菜（橋本総業）に次ぐ3人目の快挙。4大大会では34年ウィンブルドンの三木龍