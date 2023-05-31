ますます暑くなるこれからの時期にこそ、寒色のブルーアイテムで爽やかに乗り切りたい！ 今季の【GU（ジーユー）】は、絶妙カラーが最高な「最旬ブルートップス」が豊富にラインナップ。今回は、その中から特におすすめのアイテムを4着、厳選してお届けします。大人可愛いミニTや、着映え抜群のオフショルダートップスが勢ぞろいしているので、ぜひお見逃しなく♡ 甘めトップスもブル&#