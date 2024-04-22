TVアニメ『ONE PIECE』と『GU』の初コラボレーションアイテムが、2024年5月3日（金・祝）より、全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売開始！さっそく商品をチェックしよう！＞＞＞ファン心をくすぐる！ 『ONE PIECE』コラボ商品を見る！（写真21点）1997年より週刊少年ジャンプにて連載中の尾田栄一郎の漫画を原作とするTVアニメ『ONE PIECE』。2024年で放送開始25周年を迎える本作は、歴史上ただ一人 ”偉大なる航路