ダウンタウン・松本人志（59）が、企画・プロデュースするAmazon プライム ビデオの「HITOSHI MATSUMOTO presents ドキュメンタル」。賞金1000万円を賭けて「笑ったら負け」のルールのもと、密室内でありとあらゆる手を使った「笑わせ合い勝負」を繰り広げるお笑いドキュメンタリーだ。2016年にスタートし現在まで11シリーズが揃い、5月26日からは「シーズン12 UNLIMITED」が配信される。ダウンタウン“死ぬほどの不仲10年”でも