「BCNランキング」2023年5月8日から14日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AirPods Pro(第2世代)MQD83J/A（アップル）2位AirPods with Charging CaseMV7N2J/A（アップル）3位ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラックWF-1000XM4(B)（ソニー）4位AirPods(第3世代)MME73J/A（アップル）5位AirPods(第3世代)MPNY3J/A（アップル）6位