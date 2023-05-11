アニメ『範馬刃牙』第2期の外伝ピクル＋野人戦争編が7月26日、地上最強の親子喧嘩編が8月24日よりNetflixにて世界全話一挙独占配信されることが決定した。また、新キャスト情報も公開され、ピクル役は草尾毅、ピクルを蘇生させたペイン博士ことアルバート・ペイン役を飛田展男が担当する。【動画】ついに！トリケラトプス拳、ちゃぶ台で親子喧嘩…公開された『刃牙』新作PV公開されたキービジュアルは、2期から登場する太古の