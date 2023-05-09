《この度、夫との協議がまとまり、円満な形で離婚が成立しました。裁判についてもすべての訴えが取り下げられ終了しています》【写真】500万円の価値あり？美しい肢体をくねらせてポールに絡みつく熊田曜子4月21日、熊田曜子は事務所を通してこのようなコメントを発表。約2年にわたるドロ沼不倫騒動に終止符が打たれたようだ。「騒動の始まりは2021年5月。熊田さんが夫のAさんからDVを受けたと警察に通報し刑事事件に発展。一方