一部の企業では、就職希望者にあえて答えにくい質問をする「圧迫面接」が行われている。“就職希望者がどのような対応をするのか見るため”というのが企業の言い分だが、やられる側からすればたまったものではない。愛知県に住む40代前半の男性（ITエンジニア／システム開発・SE・インフラ／正社員・職員／年収650万円）は、とある企業の中途採用試験で圧迫面接を受けたことを打ち明ける。「この会社では圧迫面接を介してアンガー