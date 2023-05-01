石川佳純の現役最後の舞台となった2023 WTTチャンピオンズ（写真：新華社/アフロ）卓球女子で五輪3大会連続メダリストの石川佳純選手（30）が、5月1日、自身のインスタグラムで「ご報告」と題して現役引退を発表した。《私、石川佳純は、4月のWTTチャンピオンズ・マカオ大会をもちまして現役を引退することを決めました。最後の試合まで、これまで通りに集中し全力で戦う為に、事前にお伝えすることができませんでした。今年に