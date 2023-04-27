KDDIと沖縄セルラーは、「au」「UQ mobile」において、健康保険証などの書類の本人確認書類としての取り扱いを5月中旬で終了すると発表した。●ドコモに続いて見直し同社ではこれまで、携帯電話などの新規契約締結や各種手続き時の本人確認書類について、健康保険証（健康保険被保険者証）などの書類を本人確認書類として取り扱ってきたが、契約者本人の意図せぬ不正な契約締結や不正利用などの発生、健康保険証や本人確認書類