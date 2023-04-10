¤ª»¶ÊâÃæ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬Twitter¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ú¥Ë¥­¡¼¥º¤Î¤Ú¡¼ÂÀ¤¯¤ó¡£2ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£¸±¤·¤¤É½¾ð¤Ç¥è¥À¥ì¤ò½Ð¤¹¤Ú¡¼ÂÀ¤¯¤ó¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥è¥À¥ì½Ð¤Æ¤Æ¥­¥â¤¤¤¾¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©Åê¹Æ¼Ô¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡ÛÂ¾¤Î¥ï¥ó¥³¤Î¤ª¿¬ÓÌ¤¤¤Ç¤ë´é¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥è¥À¥ì½Ð¤Æ¤Æ¥­