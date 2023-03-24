李鍾燮（イ・ジョンソプ）韓国国防部長官は、韓国と日本の哨戒機を巡る葛藤について、「日本は事実の歪曲を中断し、威嚇飛行を謝罪せよ」という従来の国防部の立場について「変わりはない」と述べた。李鍾燮長官は２３日、国会国防委員会で「国防部が２０１９年１月に示した立場に変化があるのか」という共に民主党の宋甲錫（ソン・ガプソク）議員の質問にこのように答えた。２０１９年１月２日、国防部は「日本はこれ以上事実を歪
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