バイデン氏の家族が受け取る資金について調査する下院監視委員会のコマー委員長/Drew Angerer/Getty Images North America/Getty Images（ＣＮＮ）米連邦議会下院の監視委員会に所属する共和党議員らは、１６日に明らかになった新たなメモの中で、バイデン大統領の家族が１００万ドル（約１億３０００万円）以上の金額を間接的に中国企業から受け取ったと述べた。バイデン氏の家族の商取引に対する調査で、委員会が暴露する最新の
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