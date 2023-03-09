¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¿¿º½¡¢ÀïÎÏ³°¤«¤é3¤«·î¸å¤ËÃæ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤ÆWBC½Ð¾ì¤ï¤º¤«È¾Ç¯Á°¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Èµ×¡¹¤ËºÆ²ñ¤·¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£9Æü¤Ë¡Ö¥«¡¼¥Í¥¯¥¹¥È 2023 WORLD BASEBALL CLASSIC Åìµþ¥×¡¼¥ë¡×¤ÇÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ÈÀï¤¦Ãæ¹ñÂåÉ½¡£¼ç¼´¤òÂÇ¤Ä¤Î¤Ï¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¡¦ÆüÎ©À½ºî½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¿¿º½Í¦²ð³°Ìî¼ê¤À¡£ºòÇ¯10·î¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¸µÆ±Î½¤Î¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¤È¤¹¤ì°ã¤¤¡ÖÌîµå