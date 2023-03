今年5月にKing & Princeの平野紫耀(26)、岸優太(27)、神宮寺勇太(25)がグループから脱退し、順次事務所を退所する。【写真】「キンプリがSOS出してる」疑惑の“ハンドサイン”画像3人の脱退・退所発表後、初めてリリースされたシングル『Life goes on / We are young』は、28日付けの『オリコン週間シングルランキング』にて、自己最高となる初週売上103.2万枚を売り上げ、自身初の初週ミリオン突破を記録した。彼ら