2020年本塁打王のボイトはブルワーズとマイナー契約2020年ア・リーグ本塁打王のルーク・ボイト内野手がブルワーズとマイナー契約し、スプリングトレーニングには招待選手として参加する。栄光からわずか3シーズンでの“転落”に、ファンも「ボイトマイナー契約なのか」「マイナー契約か、厳しいねー」と驚きの声を上げている。米スポーツ専門局「FOXスポーツ」は、MLB公式サイトのブルワーズ番記者アダム・マカルビーの情報と