ÇÑ¶È¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Î°ì¼¼¡£ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿´ù¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢ÅÅÏÃ¤ä¼ê½ñ¤­¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤¬Íð»¨¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÉô²°¤Î¶ù¤Ç¤¦¤º¤¯¤Þ¤ë¶âÈ±¤äË·¼çÆ¬¤ÎÃË¤¿¤Á¡Ä¡Ä¡£²¼¤Î²èÁü¤Ï¡¢¡Ç19Ç¯11·î13Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥Þ¥Ë¥é¤ÇÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×36¿Í¤¬Å¦È¯¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë»£¤é¤ì¤¿Æ°²è¤Î°ì¾ìÌÌ¤À¡£¤³¤Îº¾µ½¤ò¼óËÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ç22Ç¯10·î¤«¤éÁ´¹ñ¤ÇÁê¼¡¤¤¤À¶¯Åð»ö·ï¤Î?¹õËë?ÅÏîµÍ¥¼ùÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¡Ç19Ç¯¤Î»ö·ïÅö»þ¡¢ÅÏîµ¤¬Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¿ÆÃ¼ìº¾