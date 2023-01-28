元衆院議員でタレント杉村太蔵（43）が、28日放送の読売テレビ「今田耕司のネタバレMTG」に出演。番組宣伝（番宣）に来る女優への不満を爆発させた。番組では仕事現場での不満が話題となり、杉村は「頭にくるのは、よく皆さん、逆に我慢してるなって思うのが、たまにバラエティーに番宣に来る女優さん。あのやる気のない、あの若手女優のムカツクことムカツクこと」と不満を漏らした。「一番腹立つのはね、四六時中、“番宣の