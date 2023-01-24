前WBA世界ライトフライ級スーパー王者の京口紘人（ワタナベ）が24日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、前4団体統一世界バンタム級王者で、4階級制覇を狙ってスーパーバンタム級に上げた井上尚弥（大橋）の秘話を明かした。米メディアは今春、WBC&WBO統一世界スーパーバンタム級王者のスティーブ・フルトン（米国）と井上が対戦すると報道。今年の新年会で井上と会った京口によると、「（井上は）フルトンはでかいと言っ