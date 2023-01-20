カルディコーヒーファームは1月18日、オンラインストア限定で“オリジナルフードコンテナ”のプレゼントキャンペーンを開始した。【1月20日発売】カルディ ドリップコーヒー＆マグカップセット、2023年ロゴカラーは“すみれ”、ピーカンナッツブロンドチョコレートもセットにカルディコーヒーファーム 非売品の“オリジナルフードコンテナ”使用例【関連記事】カルディコーヒーファーム ミニエコバッグ店頭配布スタート、2500円以