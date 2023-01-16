◆ レギュラー遊撃手たちの成績は？昨季は5シーズンぶりとなるBクラスに沈んだ巨人。多くの課題が指摘される中、懸念の声が徐々に強まっているのが「ポスト坂本勇人」の育成である。長年のあいだ巨人の不動のレギュラー遊撃手として君臨してきた坂本だったが、昨季はケガの影響などでシーズン中に2度の出場選手登録抹消を経験。高卒3年目だった2009年から続けていた2ケタ本塁打がついに途絶え、出場試合数が減ったなかで失策を