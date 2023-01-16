あなたにとっての嬉しい出来事ってどんなことでしょうか。小さな事でも嬉しい！と感じる気持ちを持つと、運気がグンとアップします。今回は「【星座別】1ヵ月以内に起こる嬉しい出来事」をお送りします。■おひつじ座自分自身のブラッシュアップのために始めたことが、他人に喜んでもらえることにつながりそう。その相乗効果で、更に新しい事へのチャレンジが進みそうです。■おうし座なかなかまとまらなかった話が驚くほどすんな