“青汁王子”こと実業家・三崎優太氏（33）が11日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、宣言通り格闘技イベントで負けた相手に“現金1000万円”を手渡しする場面があった。ヒカルが主催する格闘技大会「バトルミリオネア」に参加予定だった三崎氏。そこで、対戦相手に決まった5人組音楽ユニット「RepezenFoxx」のDJ銀太に負けたら“1000万円渡す”と約束していたものの、諸事情で参加できなかった。「そこで、かわりに（Nex