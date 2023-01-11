【モスクワ共同】ロシア国営宇宙開発企業ロスコスモスのボリソフ社長は11日、冷却剤漏れとみられる異常を起こした宇宙船ソユーズについて、国際宇宙ステーション（ISS）から無人で地球に帰還させると発表した。
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