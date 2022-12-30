ヤクザ業界には「事始め」という習慣がある。毎年12月13日、組長以下、組員一同が集まって、「今年もお世話になりました。新年も頑張っていきましょう」と挨拶する。この日から正月の準備を始めるわけだ。【藤原良／作家・ノンフィクションライター】＊＊＊【写真を見る】6代目山口組「司組長」の誕生会に招かれた銀座の有名ママ、もともと高山姓だった弘道会幹部のその後「『事始め』があるのなら、暴力団にも仕事納めや御用