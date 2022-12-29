三重県志摩市の複合リゾート施設「志摩スペイン村」が、「にじさんじ」所属のＶＴｕｂｅｒ「周央（すおう）サンゴ」を「志摩スペイン村バーチャルアンバサダー」に任命。テーマパークとホテル志摩スペイン村でのコラボイベントを、２０２３年２月１１日から４月２日まで開催することを発表した。 【写真】コラボメニュー爆誕！「周央サンゴのtastyチュロサンデー」 ２１年１２月