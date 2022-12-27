ＮＨＫ党のガーシー（本名・東谷義和）参院議員（５１）が２７日、インスタグラムのストーリーズ（２４時間で消える投稿）を更新。動画投稿サイトでの著名人に対する脅迫や名誉毀損（きそん）容疑で告訴され、警視庁が任意の事情聴取を要請している問題で、「来年帰国した際に捜査に協力する」などと説明した。暴露系ＹｏｕＴｕｂｅｒだったガーシー氏は７月の参院選（比例代表）で初当選。当選後もＵＡＥのドバイに滞在し、一