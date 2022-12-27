お笑いコンビ「尼神インター」の誠子が５日までに自身のインスタグラムを更新し、ショートヘアの最新ショットを公開した。今月４日に３４歳誕生日を迎えたばかりの誠子は「松たか子さんのベリーショートが素敵なので、せい子も」とコメント。前髪ありの黒髪ベリーショートでイメチェンした姿をアップ。フォロワーからは「可愛すぎる」「黒髪ショートがこんなに似合うなんて」「素敵です」「似合ってます」「せい子ちゃんも負