2024年からNISAが大幅に拡充されることになった。マネーコンサルタントの頼藤太希さんは「この新NISAは使い勝手が非常にいい」という。最大限活用すれば資産をいくら築けるか、シミュレーションしてみよう――。写真＝iStock.com／catchlights_sg※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／catchlights_sg■新しいNISAは恒久化・無期限化・投資枠増額・併用可2022年12月16日に2023年度（令和5年度）税制改正大綱が発表されました。