巨人から戦力外通告を受けていた井納翔一投手（36）が27日、自身のインスタグラムを更新し今季限りでの現役引退を発表した。「今シーズンをもちまして井納翔一は、プロ野球選手としての現役生活を引退します」と報告。「野球をやり始めてから30年になりますが、ここまで支えてくださった両親、家族ならびに自分の周りの方々、ありがとうございました。プロになるまでにたくさんのことがあった中周りの人たちのサポートのおかげ