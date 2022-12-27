今季限りでの現役引退と、北海道日本ハムファイターズの特命コーチ就任を発表した金子千尋投手が2022年12月26日、一部メディアの報道について、ツイッターで真っ向から否定した。「現役中は8割以上嘘の記事を書かれてもコメントしなかった」26日に一部メディアが金子投手について、オリックス時代に運転手を雇って移動していたなどとし、「空気の読めないエース」と報道。今回の引退会見についても、本人が球団側の配慮を無視して