極端なゼロコロナ政策として、実質的な「鎖国」を行ってきた北朝鮮。人の出入りはもちろん、貿易まで止められてしまい、経済の中国依存度が高いため、国内は著しい物不足に陥った。しかし最近になって、当局は中国との貿易を再開する動きを顕著に見せ始めた。そしてその裏では、国境の川が凍る冬を待ち、命がけで川を渡って脱北する人が増えている。慈江道（チャガンド）の中江（チュンガン）では今月初め、20代の男性2人が川を超