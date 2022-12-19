人気漫画『ジョジョの奇妙な冒険』（作者：荒木飛呂彦）シリーズの第9部となる新連載『The JOJOLands』（ザ・ジョジョランズ）が、2023年2月17日発売の『ウルトラジャンプ』（集英社）3月号よりスタートすることが、本日19日発売の同誌1月号で発表された。『ジョジョ』シリーズの新連載は、2021年8月に完結した前作8部『ジョジョリオン』以来、1年7ヶ月ぶりとなる。【画像】第9部告知ページも！歴代主人公が集結した『ジョジョ』
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