文筆家で令和政治社会問題研究所所長の古谷経衛氏が4日、ABEMA「ABEMA的ニュースショー」（日曜正午）に出演。杉田水脈総務政務官（衆院比例中国ブロック）が2日の参院予算委員会で、LGBTなどの性的少数者やアイヌ民族を巡る過去の発言を謝罪、撤回したことに言及した。撤回したのは、2018年に、性的少数者は「生産性がない」とした月刊誌の記述。16年、出席した会議の参加者を「チマ・チョゴリやアイヌの民族衣装のコスプレお