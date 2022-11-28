サッカー日本代表のFIFAワールドカップ（W杯）の1次リーグE組第2戦・コスタリカ戦を生中継したテレビ朝日（27日午後6時40分〜9時10分）の平均世帯視聴率が42・9％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だったことが28日、分かった。平均個人視聴率は30・6％。瞬間最高の世帯視聴率は27日午後8時53分、後半のアディショナルタイムが過ぎた試合終了の場面で53・8％だった。日本はコスタリカに0―1で敗れ勝ち点を逃した。森保一監督は