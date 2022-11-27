ビジネスにおいて、夫や妻が異性と接する機会も勿論ありますよね。ですがそこは社会人として自制心を持って振る舞いたいものです。今回は、夫に裏切られた知人女性のお話です。 店長となった夫の職場は若い女性ばかりで… 離婚をしてフリーにはなったけれど、無職の夫を相手にしてくれる女性はもう誰もいないでしょう！ Illustrator：木根森チコftnコラムニスト：六条京子