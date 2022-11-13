「理想の上司」とはどんな存在なのか。経済評論家の上念司さんは「管理職の仕事とは、部下にノウハウを指導し、一緒に問題解決に取り組むこと。日本の大企業には、部下に丸投げし、結果が出ないとチクチク嫌味を言うだけのダメ上司が多すぎる」という――。※本稿は、上念司『論破力より伝達力』（扶桑社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Tony Studio※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Tony Studio■部下
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