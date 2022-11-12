「卓球・全農カップ・トップ３２船橋大会」（１２日、船橋アリーナ）２４年パリ五輪代表選考会の第３回大会として行われた。女子準々決勝で、東京五輪代表の平野美宇（２２）＝木下グループ＝は、同代表の伊藤美誠（２２）＝スターツ＝に４−０でストレート勝ちし、準決勝に進出。国内選考ポイントでは大会前時点で６番手と出遅れていたが、１２月時点での上位５人が選出される来年の世界選手権シングルス代表入りに向けて急浮