2022年11月11日に放送された朝の情報番組「ラヴィット！」（TBS系）に出演した「おいでやすこが」のおいでやす小田さん（44）について、「結構痩せたよね？」といった声が視聴者から相次いだ。「ダイエット企画でした！心配してくれた方、ありがとうございます」8時に番組が始まると、シャツとネクタイ姿でゲスト席に座る小田さんは時折、得意のキレ芸を披露しつつ番組に参加。グルメコーナーで舌鼓を打つなどして番組を盛り上げ